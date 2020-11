E' iniziata la Notte Bianca 2014 a Vasto, nel centro storico, dopo i preparativi, è tutto pronto per una lunga serata di shopping, musica, gastronomia, cultura e divertimento.

Tanti gli appuntamenti in programma, molte le persone pronte a partecipare che si stanno riversando in queste ore nel centro storico, sia vastesi che non.

Come ogni anno, mentre tutti si divertono c'è chi lavora e la nostra prima fotogallery è dedicata proprio ai commercianti locali impegnati ad accogliere al meglio tutti i cienti.