"La Vastese Calcio ha inviato in mattinata alla Figc regionale tutta la documentazione necessaria per l'iscrizione al torneo di Eccellenza abruzzese, in attesa delle evoluzioni societarie. Abbiamo pagato la quota, di circa 5.800 euro. Questa mattina è partito il fax, ci sono data e orario, chi vuole venire a verificare può passare da noi. Per quanto riguarda il futuro ne riparleremo in settimana, per adesso non ci sono novità, siamo aperti ad ogni tipi di evenienza, che si tratti di cessione gratuita o di nuovi ingressi". Così l'attuale dirigenza biancorossa comunica di aver rispettato i termini per partecipare al prossimo campionato.

Per la questione campi, in attesa dell'autorizzazione del Comune di Vasto, che prima di concederla vuole vederci chiaro e sapere chi farà parte del club, è stata allegata anche la richiesta per il campo di Cupello, nella malaugurata ipotesi, molto remota, che dal municipio di Vasto non arrivi l'autorizzazione per l'Aragona.

La situazione. Il 2 luglio c'è stata la presentazione del direttore sportivo Pino De Filippis e del nuovo allenatore Danilo Rufini, ma poi qualcosa non è andato per il verso giusto. Vecchia e nuova società, rappresentata dallo Sporting Vasto, non hanno raggiunto una conclusione nè per un eventuale affiancamento nè, in seguito, per un passaggio di consegne. Probabile che ne riparlino ancora.

La lunga telenovela si arricchisce dunque di nuovi dettagli e colpi di scena che sembrano non ancora destinati a volgere al termine, questa estate più che nelle precedenti.