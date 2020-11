È una giornata segnata dal lutto oggi a San Salvo e in tutto l'Abruzzo per la tragica morte del bimbo di 3 anni deceduto oggi pomeriggio in spiaggia. Ad esprimere il dolore della comunità locale è stato il sindaco Tiziana Magnacca. "Una tragedia resa ancor più grave dall'età del bimbo. Siamo tutti addolorati e vicino alla sua mamma e alla sua famiglia", ha detto visibilmente provata per l'accaduto. Un dolore condiviso anche dai soccorritori e dalle forze dell'ordine intervenute sul posto e che hanno visto questa giovanissima vita spegnersi davanti a loro.

Ore 17:15 - Nulla da fare. I tentativi di soccorso sono stati vani: il bimbo, T.C., di tre anni, non ce l'ha fatta. I medici del 118 hanno provato lungamente a rianimarlo, ma il cuore del piccolo ha smesso di battere. Era paraguaiano, ma residente a San Salvo insieme ai familiari. La madre lavora in un bar della città e ha altri due figli, un maschio ed una femmina.

In base a quanto raccontato alcuni testimoni, il bambino si trovava in acqua, nel braccio di mare antistante un'area di spiaggia libera, contrassegnata dal numero 19, al centro dell'arenile di San Salvo Marina compreso tra i lidi Aurora e Playa del Sol. Era al mare con la baby-sitter. Alcuni attimi di confusione e il bimbo ha iniziato ad annaspare. È stato un bagnante a vederlo in pericolo e ad afferrarlo, portandolo a riva ed iniziando le manovre di rianimazione. Subito sono accorsi i bagnini dei vicini stabilimenti, poi gli addetti di Croce rossa e 118. I sanitari hanno eseguito le manovre di rianimazione per più di un'ora, ma non c'è stato niente da fare.

In spiaggia sono sotto shock i bagnanti che hanno assistito a quanto accaduto. Sul luogo della tragedia è giunto anche il sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca. Il corpicino esanime è stato trasportato nell'obitorio dell'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto in attesa delle eventuali disposizioni della Procura.

Ore 17 - Sulla spiaggia di San Salvo Marina sono in corso i tentativi di rianimare il bambino di tre anni, vittima di un annegamento.

Sul posto, oltre al personale del 118, si sono portati i carabinieri, la guardia costiera e la polizia municipale.

La prima notizia - L'eliambulanza è atterrata a San Salvo Marina attorno alle 16:30. Sul posto si trovano anche altre unità del 118 per soccorrere un bambino in pericolo di vita.