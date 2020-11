La storia di Lorenzo Costantini, il govane lancianese colpito da una particolare forma di leucemia, sta facendo il giro dell'Abruzzo e dell'Italia intera. Da qualche giorno è partita la mobilitazione per raccogliere i fondi necessari per permettergli di recarsi a Philadelpia e sottoporsi ad una cura sperimentale che potrebbe salvarsi la vita. Tante le iniziative che si svolgono in questi giorni per sensibilizzare quante più persone possibili. Un giovane di Casalbordino, Giuseppe Mascioli, calciatore anche lui a Lanciano, insieme alla locale sezione dell'Avis e la partecipazione di Janbo Events, ha organizzato un torneo di calcetto, che si svolgerà in piazza Umberto I, con l'intero ricavato che sarà devoluto per la causa di Lorenzo.

La storia di Lorenzo e le modalità per effettuare donazioni (clicca qui)

Si giocherà nei giorni 21,22 e 23 luglio a partire dalle 16.30. "Vado a scuola e gioco a Lanciano - spiega Giuseppe Mascioli - quindi mi sembrava assolutamente doveroso impegnarmi per aiutare questo nostro amico. Sarà un torneo particolare, giocato in piazza, quindi invitiamo tutti a partecipare per divertirsi ma soprattutto per aiutare Lorenzo".

Per informazioni: Giuseppe Mascioli 346.3569992