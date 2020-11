Il 4 luglio Angelo Giancola è stato eletto presidente del Comitato regionale arbitri Abruzzo, sarà a capo di 1.338 associati suddivisi in 8 sezioni: Avezzano, Chieti, Lanciano, L'Aquila, Pescara, Sulmona, Teramo, Vasto. L'ex 37enne fischietto vastese si occuperà della parte tecnica, amministrativa e delle designazioni di Eccellenza e Promozione. Succede a Renato Buda, nominato un anno fa, dopo essere stato vice di Pasquale Rodomonti.

Ad ufficializzare la nomina annuale, che può essere rinnovata per un massimo di 8 stagioni, è stato il presidente dell’Aia Marcello Nicchi di Arezzo, che ha assegnato l'incarico dopo aver ascoltato i presidenti delle sezioni regionali. Giancola, fisioterapista, spostato con l'ex arbitro Roberta Lisandrelli, diventato papà di Elena Sophia da qualche giorno, ha smesso di arbitrare al termine della scorsa stagione.

Nella sua squadra, composta da 8 membri, c'è anche un altro vastese: Nicola Molino, che si è dimesso per incompatibilità da presidente dell’Aia di Vasto. Avrà la delega per la Prima Categoria insieme a Fabrizio Lanciani di Avezzano. Oltre a loro ci sono Lucio Armaroli di Teramo, designatore degli assistenti coadiuvato da Christian Bagnoli, Massimiliano Zappacosta di Chieti avrà l’incarico per il settore giovanile e la Seconda Categoria, Francesco Di Cenzo di Pescara si occuperà della crescita degli osservatori, Pasqua sarà il segretario, Fabio Cardarelli lavorerà per l’amministrazione e Guido Alfoni per il Calcio a 5.

In base a quali criteri ha scelto i collaboratori? "E' una squadra scelta in base alle conoscenze personali e alla condivisione di esperienze in campo. Sono tutti uomini che ho incontrato in una parte del mio percorso nel mondo arbitrale, che stimo e che hanno la mia totale fiducia. Con Molino, oltre che a lavorare in sezione, abbiamo arbitrato insieme in D, lui è stato mio assistente".

Chiari gli obiettivi nell'immediato: "Continuare il più possibile a formare arbitri, dal punto di vista tecnico, fisico e comportamentale per migliorare i fischietti e gli assistenti abruzzesi in maniera completa. La crescita ovviamente riguarderà anche i giovani direttori di gara di Prima e Seconda Categoria, campionati difficili, sia dal punto di vista ambientale che tecnico, essendo il livello più alto rispetto al passato. Inoltre puntiamo a ricompattare il gruppo dirigenziale, che non è assolutamente spaccato, come qualcuno ha invece scritto. Andremo avanti tutti insieme sulla stessa linea, crescendo anche come dirigenti. Tutte le 8 sezioni abruzzesi hanno sempre dato tanto e so che continueranno a farlo".

La squadra si metterà subito al lavoro per migliorare alcuni aspetti: "Ci sarà subito un lavoro capillare, un cambio generazionale, svecchieremo il più possibile i due organici, cosa che non avverrà in Eccellenza e Promozione dove invece come media di età siamo tra le prime due regioni più giovani d’Italia. Vorrei formare i nuovi Calvarese, Di Palo, Giancola, Di Liberatore e De Luca, fare in modo che altri arbitri arrivino il più in alto possibile. La gratificazione più bella è riuscire a trasmettere agli arbitri e agli assistenti tutti gli insegnamenti che ho avuto io in 10 anni di calcio nei professionisti a livello nazionale".

A fine stagione Giancola cosa vorrebbe sentirsi dire? "Spero mi sia riconosciuta la capacità di essere stato chiaro, trasparente e di aver dato ad arbitri e dirigenti qualcosa su cui fare affidamento, con costanza e precisione perché vogliamo fare bene, anche se farò qualche errore, è inevitabile. Ci metterò sempre la faccia assumendomi sempre tutta la responsabilità, faremo in modo che gli arbitri abruzzesi sbaglino il meno possibile".

Come ha detto il neo presidente in occasione della nomina, gli arbitri abruzzesi sono pronti: "Le dimissioni di Abete dalla Figc hanno dato uno scossone all’ambiente e ritarderanno sicuramente gli impegni della federazione, ma gli arbitri sono pronti a partire, è bene che si sappia, noi ci siamo".

Nel frattempo gli arbitri dell’Aia di Vasto hanno iniziato la preparazione, sono in 30 che si allenano al Muro delle Lame in vista della prossima stagione. Il vicepresidente Mario D’Adamo gestirà la sezione in attesa del nuovo presidente che sarà eletto tra un paio di mesi. "E’ contento per questa nostra nomina - spiega Giancola - che aumenta il livello della sezione e il lustro. Ora sarà lui il massimo dirigente anche se Molino, compatibilmente ai vari impegni, ci sarà sempre, così come io che continuerò a seguire e ad allenarmi con i ragazzi".

Ci sarà un pre raduno dal 31 luglio al 3 agosto per arbitri di Eccellenza e Promozione a Campofelice, in provincia dell’Aquila, "Faremo sicuramente anche qualcosa nel Vastese, al momento sono allo studio raduni per la Prima Categoria e il Calcio a 5".