È un'orchestra giovanile che continua a crescere e raccogliere successi nel territorio ed ora anche oltre i confini nazionali. I Giovani Accademici, diretti dal maestro Paolo Angelucci, all'inizio di luglio sono stati in Belgio per dei concerti che resteranno impressi per sempre nella mente dei musicisti abruzzesi.

Prima tappa il 4 luglio, ospiti del Parlamento Europeo a Bruxelles. Nella serata un concerto presso il consolato italiano e alla presenza dell'ambasciatore italiano a Bruxelles, Alfredo Bastianelli, il quale ha avuto parole di elogio per i ragazzi ai quali a stretto la mano uno per uno. Il concerto è stato uno straordinario successo con standing ovation e richiesta di due bis.

"Il 5 luglio - racconta il maestro Angelucci - abbiamo fatto visita alla miniera di Bois du Cazier, dove nel 56 morirono 262 minatori, la maggioranza italiani provenienti dall'Abruzzo. Il concerto si è tenuto nella vecchia sala macchine, in uno scenario suggestivo e commovente. Per commemorare le vittime abbiamo aperto con l'Ave Verum Corpus di Mozart. Anche in questa occasione il pubblico si è alzato in piedi entusiasta e abbiamo accolto l'invito a tornare per il 2016 in occasione della ricorrenza della sciagura".

L'ultimo concerto è stato nella sala culturale di Colfontaine, con un gemellaggio culturale fra Ortona, patria dei Giovani Accademici e Colfontaine, con il borgomastro della città che ha invitato l'orchesta a tornare l'anno prossimo per altri due concerti. "Tutto questo - commenta Angelucci- non sarebbe stato possibile senza il lavoro di Michelle Tiberio e Romualdo Galante che hanno organizzato l'evento".

Ieri sera l'orchestra è stata protagonista a Chieti, in occasione della settimana Mozartiana, mentre il prossimo 21 luglio sarà a Melfi, nella splendida cornice del castello svevo-normanno, per Gezziamoci 2014.

La storia. Costituitasi nel novembre del 2011, su iniziativa del M° Paolo Angelucci, con il sostegno logistico e artistico dell’Accademia dello Spettacolo di Ortona (Ch), presieduta dal M° Gabriele de Guglielmo, l’Orchestra I Giovani Accademici è attualmente una delle realtà giovanili artisticamente più interessanti del panorama regionale. Consta di circa 40 elementi, che vanno dai 13 ai 19 anni, ammessi a frequentare il corso previa audizione, provenienti da Chieti, Vasto, San Salvo, Pescara, Lanciano, Vacri e Ortona. Finalità precipue del corso sono quella di affinare la pratica strumentale per gli allievi che hanno già cominciato lo studio di uno strumento e desiderino approfondire oppure continuare un percorso formativo-musicale; favorire gli aspetti socio-relazionali derivanti dalla pratica d’insieme; dare l’opportunità a giovanissimi allievi di potersi esibire in pubblico, fare esperienza di tipo concertistico, conoscere il repertorio. Il repertorio dell’orchestra varia da brani celebri tratti dal grande repertorio classico, fra cui spiccano i nomi di Pachebel, Bach, Mozart, Bernstein e Jenkins a brani più famosi tratti da colonne sonore di films, passando per i nuovi linguaggi del Nuevo Tango di Astor Piazzolla. Il superamento di un esame di ammissione a far parte dell’Orchestra ha garantito inoltre la presenze di elementi di spicco e di notevole talento, garantendo così una qualità generale di alto profilo. Si sono già interessati all’ensemble numerose istituzioni pubbliche, non-ché enti artistici regionali rilevanti: Teatro “F. P. Tosti” - Ortona (Ch), Teatro Comunale “A. Di Jorio” - Atessa (Ch), Settimana Mozartiana – Chieti, Estate Musicale Frentana – Lanciano (Ch), Vasto Film Festival – Vasto (Ch), Teatro Marrucino di Chieti. Sono stati inoltre invitati al prestigioso Festival Gezziamoci 2013 a Matera, figurando in cartellone con artisti di fama internazionale, come Paolo Fresu, Rita Marcotulli, Triluk Gurtu, gli Are-a. Nel 2013 vincono il I Premio come Migliore Orchestra e il Gran Prix come migliore Ensemble assoluto al Concorso Chorus Inside International – V Edizione a Chieti. Sempre nel 2013 vengono scelti dalla Regione Abruzzo e dall’EMF per il progetto Archèos, incidendo un disco live. Hanno collaborato con il coro di Voci Bianche “I musici marrucini”. L’Orchestra ha all’attivo due dischi.

