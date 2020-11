Il Comitato Regionale Abruzzo della Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti grazie al Presidente Dott. Daniele Ortolano si mobilita per aiutare Lorenzo Costantini a segnare il gol più importante. Per questo motivo nelle Delegazioni di Chieti, L’Aquila, Pescara, Teramo e Vasto sarà allestito un Centro di Raccolta Fondi per consentire al giovane ventenne di curarsi a Philadelphia e tornare a sorridere.

La Delegazione Distrettuale di Vasto, sita in Via dei Conti Ricci c/o PalaBCC, invita, chiunque volesse, ad aiutare con un contributo un ragazzo che potrebbe essere nostro figlio, fratello, cugino, fidanzato od amico.

Un altro punto di raccolta in città è a Vasto Marina, presso l'edicola di Pierpaolo Tognoni in piazza Rodi (di fronte la chiesa di Stella Maris). Qui si trova un salvadanaio dove chi vuole può effettuare una donazione a favore di Lorenzo.