Si ritroveranno domani, sabato 19 Luglio presso il Beach Tennis Stadium di Vasto Marina (Lido La Sirenella), gli atleti non professionisti che si contenderanno nelle due competizioni, misto e maschile, il 1° Vasteggiando Beach Tennis Challenge – Trofeo Zonalocale.

Dopo il buon successo della scorsa settimana in termini di atleti iscritti e di pubblico accorso, anche in questo week end le coppie partecipanti acquisiranno punti utili per classificarsi nel ranking generale e partecipare al Master finale previsto il 2 e 3 Agosto 2014. Le finali misto e maschile del Trofeo Zonalocale si svolgeranno dalle 21 di domenica 20 Luglio 2014.