Sul lungomare di San Salvo marina arriva On stage, festival dedicato alle band emergenti, che per due giorni, sabato 19 e domenica 20 luglio, porterà ad esibirsi interessanti realtà musicali. Il festival è stato curato dal direttore artistico Fabio Gaspari, in collaborazione don la Galli Records ed il comune di San Salvo. Dieci le band in gara, con i vincitori che potranno entrare negli studi della Galli Records per delle registrazioni professionali del valore di 2mila euro. La giuria valuterà le band e i brani da loro presentati in base a testo, musica e performace live.

Nella prima serata, 19 luglio, saliranno sul palco Distorted Trio, Lost Dimension, Sonic Flowers, Le Zoccole Misteriose e Ram Mc. Ospiti della serata, quindi fuori gara, Unità 13 + Dj Komp (Deep Sound Creed - Diesseci Familia). Domenica 20 luglio sarà la volta di Le Choix, Whattafuck!?, The Kins, Memba Roots e Vattelapeska. Chiuderà la serata l'esibizione de Le stanze di Federico.

On stage sarà presentato da Annalisa Maddalena, speaker di Agora Tv, mentre le telecamere di Moliradio e la macchina fotografica di Paolo Abbondanza riprenderanno tutto quello che accadrà sul palco di piazza Cristoforo Colombo.