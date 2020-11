È terminata mercoledì 16 luglio la prima fase a gironi del 1° Torneo Cittadino di Calcio a 7 della Città del Vasto. In questi primi giorni si è avuto modo di vedere tantissimi sportivi vastesi e del comprensorio sugli spalti del Campo Sportivo San Paolo, questa è una grande soddisfazione per gli organizzatori del torneo poter rivitalizzare un quartiere (il più popoloso di Vasto) con la presenza di tantissima gente, soprattutto di intere famiglie che trascorrono piacevolmente una serata all’insegna del divertimento e della passione per il calcio.

Gli organizzatori sperano e ne sono certi che gli amministratori faranno il possibile affinchè il prossimo anno questa manifestazione si svolgerà nello stesso campo con un fondo sintetico perché le centinaia di ragazzi che vi giocano e l’intero quartiere e la stessa città meritano di poter nel 2014 praticare lo sport in sicurezza come in quasi tutte le altre città, Vasto non deve essere seconda a nessuna altra città, ma purtroppo è l’unica tra le grandi città abruzzese a non essere dotata di un impianto in sintetico idoneo per il giuoco del calcio.

Ecco gli incontri delle fasi finali:

VENERDI’ 18/07 20.30 G.S. VASTO 1 AVIS CASALBORDINO

VENERDI’ 18/07 21.30 SCOMMESSE ITALIA 2 VILLALFONSINA

LUNEDI’ 21/07 20.30 REAL 167 3 VIRTUS L’ENTELLA

LUNEDI’ 21/07 21.30 REPUBBLICA DELLA BOCA 4 VALDOCA CALCIO

MARTEDI’ 22/07 21.00 SEMIFINALE VINCENTE 1-VINCENTE 3

GIOVEDI’ 24/07 21.00 SEMIFINALE VINCENTE 2-VINCENTE 4

SABATO 26/07 20.00 FINALE 3°-4° POSTO

SABATO 26/07 21.00 FINALE 1°-2° POSTO