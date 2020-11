Una mega isola pedonale. E' così, con la chiusura al traffico, che il centro storico di Vasto si tufferà nella quinta edizione della Notte bianca, in programma sabato, 19 luglio, dal tramonto fino all'alba. L'evento è organizzato dal Consorzio Vasto in centro e dall'amministrazione comunale. L'ordinanza che vieta il transito ai veicoli a motore a partire dal primo pomeriggio è stata emanata oggi dal dirigente del settore Polizia municipale, Vincenzo Marcello.

Tutti gli eventi in programma per la Notte Bianca (clicca qui)

L'ordinanza - Il provvedimento stabilisce che "dalle ore 15.00 del giorno 19 luglio 2014 alle ore 06 del giorno 20 luglio 2014, è istituito, il divieto di transito e sosta con rimozione forzata nelle seguenti strade e piazze:

Corso Garibaldi, dall’intersezione con Via Madonna dell’Asilo all’intersezione con Piazza Rossetti;

Piazza Rossetti, dall’intersezione con Corso Garibaldi all’ intersezione con Via Giulia;

Via Vittorio Veneto, dall’ intersezione con Via Giulia all’intersezione con Via IV Novembre;

Via Vittorio Veneto, area di sosta zona disco orario;

Piazzale Histonium;

Piazza del Popolo;

Via Canaccio, dall’intersezione con Via Giulia all’intersezione con Via Arno;

Piazza Marconi;

Largo Siena;

Via XXIV Maggio;

Corso Italia;

Via Santa Maria;

Piazza del Tomolo;

Via Asmara;

Via Smargiassi;

Via IV Novembre;

Via Smargiassi, da Via Leopardi a Via IV Novembre;

Via Cavour, dall’intersezione con Piazza Marconi all’intersezione con Piazza Rossetti;



Dalle ore 15.00 del giorno 19 luglio 2014 alle ore 06 del giorno 20 luglio 2014, è istituito il divieto di transito nelle seguenti strade e piazze:

Via Ravenna;

Via Tre Segni;

Largo Palmieri;

Piazza Santa Chiara;

Via Asmara;

Via Smargiassi;

Via Leopardi;

Dalle ore 15.00 del giorno 19 luglio 2014 alle ore 06.00 del giorno 20 luglio 2014 in Via V.Veneto, nel tratto compreso tra Via IV Novembre e Via Tobruk, è istituito il senso unico, con direzione di marcia da Via IV Novembre verso Via Tobruk;

Sono esclusi dai predetti divieti i veicoli adibiti al trasporto di persone invalide, mezzi di soccorso, veicoli di polizia;

È consentito, altresì, l’accesso ai veicoli attinenti, la manifestazione, previa richiesta di autorizzazione temporanea al locale Comando di Polizia Municipale;

Tutte le aree oggetto dell’occupazione devono essere opportunamente delimitate e segnalate con apposite barriere".