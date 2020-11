Saranno Gaia Genovesi e Alessandra Di Tizio, entrambe tesserate per la BCC San Gabriele Vasto, le due giocatrici che rappresenteranno l'Abruzzo al prossimo Trofeo delle Regioni di beach volley che si disputerà a Jesolo dal 27 al 29 luglio. Erano tre le coppie all'esame di Maria Luisa Checchia, che per diverse settimane ha guidato gli allenamenti presso il centro della BCC San Gabriele sulla spiaggia di Vasto Marina insieme a Caterina De Marinis e sotto la supervisione di Ettore Marcovecchio. Ben due le coppie vastesi, con Maria Vittoria De Lena e Martina Di Santo, Genovesi-Di Tizio e le pescaresi Martina e Michela Di Ruscio. Per stilare la classifica tra le tre coppie sono stati assegnati punti nelle due tappe del Campionato Italiano under 19 (con Genovesi-Di Tizio che hanno ottenuto un terzo e un primo poto), e in un mini-torneo interno, al termine del quale le due vastesi e le sorelle Di Ruscio si sono trovate appaiate.

Per poter assegnare la canotta abruzzese è stata quindi disputata una sorta di finale regionale, con un'accesa sfida andata in scena sul campo centrale del centro BCC San Gabriele. Primo set vinto dalle due "padrone di casa" 22-20, poi punteggio invertito nel secondo a favore delle Di Ruscio. Nel terzo e decisivo parziale le due sorelle sono andate avanti 11-8, poi però c'è stata la svolta firmata Genovesi-Di Tizio che sono andate a prendersi vittoria e qualificazione alla competizione tricolore.

Per Alessandra Di Tizio è la seconda esperienza al Trofeo delle Regioni, dopo quella dello scorso anno, in coppia con Martina Di Santo, nell'edizione vastese della competizione, sarà un esordio invece per Gaia Genovesi. In questi giorni le due ragazze continueranno ad allenarsi a Vasto Marina, guidate dalle allenatrici Checchia-De Marinis, prima di partire alla volta di Jesolo per cercare di arrivare il più in alto possibile.