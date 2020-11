Sulla vicenda dei finanziamenti ritirati dalla Regione interviene Antonio Del Casale, segretario del Pd di Vasto e consigliere comunale. "E' bene chiarire che sono stati revocati 17 milioni di euro in autotutela e per altro, la stragrande maggioranza in provincia di Teramo e Pescara, solo al comune di Pescara sono stati tolti 3 milioni di euro.

Le motivazioni sono immediate: autotutela, perche non è possibile distribuire fondi a pioggia in assenza di qualsiasi griglia e parametro. Anzi, la Regione non dovrebbe proprio gestire fondi ma programmarli. In altre parole sarebbe necessario un bando non una scelta arbitraria. Quindi per non incorrere in problemi giudiziari in autotutela la giunta deciso di revocare.

La verità è che Chiodi ha inventato questa trovata elettorale pre voto senza alcuna possibilità di poterla mantenere. L'epoca delle omnibus è finita e non tornera mai più.

Ovviamente - conclude Del Casale - non siamo contrari allo stanziamento dei fondi per migliorare le strutture, ci mancherebbe, ma ci deve essere una programmazione, non può essere fatto così. Ce ne faremo garanti parlandone con l'assessore regionale Silvio Paolucci che ha la delega allo Sport".