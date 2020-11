Serata dedicata alla musica live sul lungomare di San Salvo Marina con il concerto di Enzo Avitabile e i Bottari di Portico. Il cantante e musicista partenopeo ha coinvolto il numeroso pubblico presente davanti al palco allestito in piazzale Cristoforo Colombo, con i suoi brani travolgenti che miscelano folk e world music. Particolarmente scenica l'esibizione dei bottari, percussionisti che suonano delle vere e proprie botti di legno, seguendo una centenaria tradizione campana.

Enzo Avitabile è stato il protagonista assoluto della serata, incitando continuamente il pubblico a cantare, ballare, fino a scendere tra la gente con il suo sax per un lungo assolo. In tanti hanno assistito a questo concerto nel periodo che sancisce l'inizio del clou della stagione estiva. Per Avitabile e i Bottari di Portico, già protagonisti all'Umbria Jazz di perugia, ora proseguirà un lungo tour, con numerose date in tutta Italia.