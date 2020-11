Venerdì 18 luglio, alle ore 18.30, presso l'Osservatorio del Mare del Biotopo costiero di San Salvo Marina, sarà inaugurata la mostra di artigianato artistico "Un giro tra i borghi d'Abruzzo. Le Tegole di Rita".

Rita Montauti ha sviluppato gradualmente nel tempo la passione per l'artigianato e per l'arte facendo ritratti e dipingendo altri soggetti oppure creando bambole e gioielli. In seguito ha scoperto le "Tegole" (meglio sarebbe chiamarle “coppi”) come supporto e/o superficie di una decorazione che utilizza colori e materiali naturali (rametti, pietre, fiori secchi, muschi ecc.) per creare un rilievo ricco di effetti cromatici e sensoriali.

I temi dei quadretti sulle tegole sono ispirati dall'osservazione della realtà con l’aggiunta di un apporto fantastico. Prevalgono facciate di abitazioni, curate nei dettagli, che suggeriscono vissuti diversi dietro le porte, i balconi e le finestre; e scorci di antichi borghi. Ma ci sono anche animali, tappeti, cesti di frutta, panni stesi ad asciugare, legna accatastata e altro.

"Ogni tegola è unica ed è realizzata con i materiali più disparati ma sempre con una particolare cura per i dettagli" (Valentina Chioli). Marilisa Argentieri ha definito Rita Montauti una "Artista della materia", in quanto capace di trarre spunti e occasioni da qualsiasi materiale o oggetto, anche il più umile.

La mostra resterà aperta nei giorni 19 e 20 con il seguente orario: 10/12.30; 17.00/21.00.