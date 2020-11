Come negli anni scorsi, avvio problematico per l'isola pedonale di Vasto Marina. Anche ieri sera in concomitanza con la prima delle due serate del redivivo Ferroluglio, gli esercenti della riviera, in assenza di personale del Comune, hanno dovuto provvedere a piazzare alle 21 le transenne che interdicono al traffico il centro della località balneare.

A presidiare l'area pedonale sono stati in questi giorni polizia e carabinieri.

Il 12 luglio, nella serata in cui è entrato in vigore il provvedimento di chiusura alla circolazione veicolare di viale Dalmazia dall'incrocio con via Donizetti al crocevia con via Martiri Istriani, a controllare gli ingressi era stata la Protezione civile di Vasto.