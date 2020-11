Lorenzo Costantini, 20 anni, promessa delle giovanili della Virtus Lanciano che da un anno sta giocando la sua partita più dura. A giugno 2013, dopo un infortunio, gli viene diagnosticata la leucemia linfoblastica acuta di tipo B Common Philadelphia positivo. Una diagnosi durissima da accettare, tanto più perché Lorenzo, quel giorno, era in ospedale per sottoporsi ad un intervento al crociato.

Da allora, circondato dall’affetto della famiglia e degli amici, il giovane calciatore lancianese ha iniziato una battaglia con uno dei mali più aggressivi e recidivi, che sembra non volersi arrendere. Negli ultimi 12 mesi Lorenzo si è sottoposto a tutte le cure possibili, arrivando fino al reparto di Ematologia del Sant'Orsola di Bologna, dove è stato sottoposto al trapianto di midollo donato dalla sorella. Ma nulla è riuscito, ancora, a sconfiggere la malattia. La voglia di tornare a tirare calci al pallone, però, è molto più forte di un male invisibile.

Oggi rimane una sola speranza, per cui la famiglia Costantini chiede l’aiuto di chiunque abbia a cuore i sogni di un ragazzo di 20 anni che vuole tornare in campo con la maglia della squadra della sua città: il metodo Car, una cura sperimentale in un centro specializzato di Philadelphia, alla università of Pennsylvania. Ma per dare questa possibilità a Lorenzo servono 600mila dollari, circa 450mila euro, da trovare entro tre settimane.

Una corsa contro il tempo, Lorenzo ha bisogno dell’aiuto di tutti per avere una possibilità. All’appello per il calciatore hanno già aderito in tantissimi. Su Facebook è nato un gruppo con tutte le iniziative organizzate per aiutare Lorenzo, su twitter c'è l’hashtag #lorenzofacciungoal ed è online anche il sito Internet dedicato alla sua storia.

Chiunque volesse fare un’offerta per consentire a Lorenzo Costantini di curarsi negli Stati Uniti può effettuare un bonifico con l’Iban IT34F0103077751000000319078, intestato a “Lorenzo facci un goal”, Banca Monte dei Paschi di Siena, o andare in una delle filiali dell’istituto di credito.