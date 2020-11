Il Volo delle lanterne è rinviato a domenica 20 luglio. Il vento che ieri sera spirava sulla riviera ha indotto gli organizzatori della Notte dei desideri a rinviare, per motivi di sicurezza, lo spettacolo luminoso in programma a mezzanotte e mezza in spiaggia, nell'area attorno a Fosso Marino.

Si sono regolarmente esibite le cover band di Vasco Rossi, Ligabue e Negramaro, rispettivamente sulla rotonda di viale Dalmazia, in lungomare Duca degli Abruzzi e in piazza Olivieri.

Seconda serata - Stasera Vasto Marina offrirà una sorta di assaggio di quella che sarà la 4^ Notte rosa, in programma l'8 agosto.

L'appuntamento di stasera sarà caratterizzato da una serie di spettacoli musicali lungo tutta la riviera. All'una fuochi d'artificio in spiaggia.