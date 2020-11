Ci sarà tempo fino al prossimo 30 settembre per la presentazione delle istanze di regolarizzazione delle insegne. A darne notizia stamane è l'ufficio Commercio di Palazzo di Città.

"Si ricorda che qualora la singola Ditta non fosse interessata a regolarizzare la propria posizione, la stessa dovrà rimuovere l'insegna e/o l'impianto pubblicitario in questione (es. pannello,cartellone) entro il suddetto termine per non incorrere nelle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti in materia. Decorso tale termine, gli Organi di Controllo effettueranno le verifiche e procederanno a sanzionare coloro che non avranno provveduto ad inoltrare la suddetta richiesta o a rimuovere l'insegna e/o l'impianto pubblicitario".