Una nuova apparecchiatura che effettua misurazioni di colesterolo, trigliceridi e glicemia è stata acquistata con i fondi donati dai delegati Rsu-Filctem Cgil e messa a disposizione di tutti i lavoratori dello stabilimento Pilkington di San Salvo. "I delegati della RSU-Filctem CGIL della Pilkington Nsg - si legge in una nota -come comunicato in precedenza, hanno dato seguito alla iniziativa di devolvere a fine sociale la quota relativa al dividendo del Premio Presenza (200,60 euro procapite)".

Lo scorso 14 luglio, alla presenza dei medici di fabbrica i delegati hanno consegnato e messo a disposizione dell’infermeria e dei lavoratori l'apparecchiatura. I lavoratori interessati a tali controlli possono recarsi gratuitamente presso l’infermeria di fabbrica.

Nella foto i delegati Del Piano Mauro, Barattucci Nino, Di Cola Emilio, il dottor Marotta, Del Borrello Giovanni, Di Lena Giuseppe Costanzo Vincenzo e Di Foglio Nicola. Hanno contribuito anche Di Tullio Alfonso, Pelliccia Nazzario e Rucci Giuseppe.