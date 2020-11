Questa sera, mercoledì 16 luglio, appuntamento alla gelateria Ai tre scalini di San Salvo Marina, con la 7ª edizione della Festa del gelato al cioccolato, un appuntamento che si rinnova nel segno della solidarietà. L'evento è organizzato insieme all'associazione Vita e solidarietà onlus in memoria di Luigi Occhionero, figlio dei titolari della gelateria scomparso durante il terremoto di San Giuliano di Puglia. L'incasso della serata "Luigi per i bambini poveri del Congo", sarà devoluto all'associazione per la realizzazione della linea elettrica per il funzionamento dei frigoriferi dove si conservano i vaccini e le medicine per i bambini nel dispensario di Mpasa, Kinshasa (Congo).

Il dispensario, dove nello scorso anno sono bati oltre 350 bambini è stato realizzato dall'associazione Vita e Solidarietà nel 2012 ma è ancora sprovvisto di corrente elettrica. Per questo la festa di stasera diventa l'occasione per gustare un buon gelato al cioccolato e per dare il proprio contributo all'iniziativa di solidarietà nel nome di Luigi Occhionero.