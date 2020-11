Il 31 marzo scorso la Giunta Chiodi aveva stabilito con delibera lo stanziamento di 700mila euro di fondi europei per la ristrutturazione e la messa in sicurezza del campo sportivo 167 di Vasto. Il progetto intendeva valorizzare una zona della città abbandonata a se stessa , il cui centro sportivo rappresenta un luogo di aggregazione positivo per i giovani del quartiere 167 e San Paolo. Ora i fondi sarebbero stati revocati, lo dice il consigliere comunale di Forza Italia, Antonio Monteodorisio.

"La neo Giunta D’Alfonso - dichiara Monteodorisio - ha deciso di revocare detti stanziamenti, nello sconcerto dei molti paesi coinvolti, infatti non solo Vasto e San Salvo si vedono privare di queste agevolazioni ma anche altri centri del chietino come Paglieta, San Giovanni Teatino, Miglianico, Crecchio, Castelfrentano. L’8 luglio la regione ha annunciato il blocco dei fondi e la riprogrammazione degli stessi. Viste le difficoltà burocratiche per riuscire ad accedervi, mi auguro che non venga sprecata questa opportunità e che anche Vasto venga nuovamente inserita nella lista delle cittadine beneficiarie".

Il consigliere comunale ha presentato una mozione al sindaco e al presidente del Consiglio comunale, che riportiamo di seguito.

Oggetto: Iniziative e misure che si intendono porre in essere in merito alla revoca di 700.000 euro di stanziamenti europei da parte della Regione Abruzzo

Premesso che,

il 31 marzo 2014 con deliberazione n.231 la Giunta Chiodi aveva stabilito in favore del comune di Vasto l’erogazione di 700.000 euro di fondi europei per “ Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza e alle norme CONI del campo di calcio comunale 167”,

precisato che il suddetto provvedimento non prevedeva oneri a carico della Regione Abruzzo,

considerato il valore di tale stanziamento e l’importanza per la valorizzazione del quartiere 167 , costituendo il centro sportivo un luogo di aggregazione positivo per i giovani vastesi residenti,

visto che,

l’08 luglio 2014 con deliberazione n. 465 la Giunta D’Alfonso ha proceduto alla revoca in autotutela delle deliberazioni con le quali si sono assegnate le risorse europee, privando Vasto di queste importanti risorse, e stabilendo la successiva riprogrammazione delle stesse,

ritenuto non tollerabile il provvedimento regionale di deprivazione degli stanziamenti al Comune di Vasto.

Tutto ciò premesso,

Impegno il Sig. Sindaco e l’intera maggioranza

a porre in essere iniziative e misure volte a contrastare questa decisione affinché anche Vasto rimanga beneficiaria di queste importanti agevolazioni;

a convocare un tavolo di confronto con il Presidente della Regione D’Alfonso e con la Giunta Regionale affinché in vista di una riprogrammazione dei fondi gli stessi vengano impegnati per Vasto.