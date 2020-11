Anche l'associazione Warm Up scende in campo per sostenere la causa di Lorenzo Costantini, il giovane calciatore della Virtus Lanciano, colpito dalla leucemia e che necessita di 450mila euro per curarsi negli Stati Uniti. Il maestro Alessandro Bronzo, in accordo con tutti i coristi, ha deciso di dedicare a Lorenzo il concerto di venredì 18 luglio alle 21.30 presso Lungomare Cordella a Vasto Marina. "Abbiamo già raccolto una cifra da donare - spiega Bronzo - e chiediamo a tutte le persone che parteciperanno al concerto di contribuire alla raccolta fondi per Lorenzo".

Per contribuire alla raccolta fondi è possibile effettuare un bonifico con l’Iban IT34F0103077751000000319078, intestato a “Lorenzo facci un goal”, Banca Monte dei Paschi di Siena, o andare in una delle filiali dell’istituto di credito.