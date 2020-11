"Sulla base delle indagini svolte, escludo l'esistenza di reati ambientali". Lo afferma il tenente di vascello Giuliano D'Urso, comandante della guardia costiera di Vasto, parlando della vicenda dei fanghi maleodoranti rinvenuti in località Montevecchio.

In attesa dei risultati delle analisi affidate all'Arta, agenzia regionale di tutela dell'ambiente, "abbiamo svolto degli accertamenti, anche attraverso l'utilizzo di traccianti, verificando - spiega l'ufficiale - la presenza di uno scarico di acque bianche, che si accumulano sul terreno argilloso e ristagnano, causando la putrefazione della vegetazione sottostante, su cui, tra l'altro, abbiamo trovato letame di cavalli e di altri animali. In base alla normativa provinciale - conclude il comandante dell'Ufficio circondariale marittimo di Punta Penna - non c'è nessun obbligo di richiedere autorizzazioni per gli scarichi di acque meteoriche". Quindi, "sulla base delle indagini svolte, escludo l'esitenza reati ambientali".