"Bambini e colori" è l'appuntamento dedicato ai più piccoli in programma venerdì 18 luglio dalle ore 18.30 in poi in corso Garibaldi a Cupello.

Musica, baby dance, gonfiabili, zucchero filato e tanto divertimento per i bambini insieme a Peppa Pyg, Kung Fu Panda, Paperino e Paperina.