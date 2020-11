Mentre Vasto Marina si appresta a vivere le due serate del Ferroluglio, nel centro storico fervono i preparativi per la 5ª edizione della Notte Bianca. Sabato 19 luglio, "dal tramonto all'alba", come recita lo slogan della manifestazione, saranno tanti gli appuntamenti in programma. Oltre al Comune di Vasto l'organizzazione è curata da Consorzio Vasto in Centro, Confesercenti, Muzak e Confcommercio. Momento centrale sarà lo spettacolo di Leonardo Manera, alle 23 in piazza Rossetti. Lungo le vie della città, durante tutta la serata, ci sarà l'animazione Brasiliana itinerante con esibizione di Capoeira, a cura di Vasto in centro. Nei prossimi giorni verranno resi inoti i dettagli su chiusura del traffico, parcheggi e servizi.

Pubblichiamo l'elenco degli spettacoli ed eventi musicali allestiti dalle attività commerciali. Eventuali correzioni o integrazioni possono essere inviate a redazione@zonalocale.it.

Corso Garibaldi (mappa)

Mercatino

Via XIV Maggio

L’Abitudine Cafè (mappa): Myriam Conte live music - The Nectarines - The Pampers - Dj Set

Via Adriatica

Aux Files du Chevalier (mappa): Karaoke

Bau Bar e Vico degli Artisti (mappa): Rockin’ Riot

La Banda degli Onesti (mappa): Giuseppe Masciale - Dj set Nicola Ciccotosto

Piazza Marconi

New Old Pub (mappa): Bisbetica live (tributo a Ivan Graziani) special guest Michael Zappitelli - Dj set Stefano De Libertis - Animazione ragazze immagine Mojito Zone

Corso Plebiscito

Menna Store (mappa): Dj set

Piazza Diomede

L’altro Bar (mappa): Dj set Lele Galante

Piazza Barbacani

Vinerèe, Crocodile, Blues e Pizzeria Castello: Vattelapeska live - Dj set Claudio Di Tullio, Luigi Di Virgilio

Piazza L.V.Pudente

Mirò e Fusion (mappa): Colonna Bros, Disco Socks, Dj set Claudio Di Tullio - Valentino Sirolli

Via Santa Maria

Natèe (mappa): I molleggiati (Celentano Cover Band) - Dj Contest Luigi Fioravante - Luigi Cicchini - Simone Del Muto - voce Raffaele Jair

Amenabar Cafè (mappa): Smackabbrit - Lost in Hollywood (Sistem of a down tribute band)

Piazza Caprioli

Isla Mujeres, Antico Birrificio, Caffè Caprioli (mappa): Underoof live - Vividance - Dj set Francesco Saraceni

Piazza Rossetti

Bar in Piazza (mappa): Inserto live music - Dj Set Lorenzo Padoan e Riccardo Tenaglia - Esibizione palestra Pegaso

Largo Del Pianetto

Quo Vadis? (mappa) : Dj set Leonardo Prezioso

Corso de Parma

Caffè de Parma (mappa): Dj set Antonio Spadaccini

Corso Italia

Bar Alba (mappa): Live band JA Moods - Dj set Ricky 99

Bar Blue Moon (mappa): Live band 80 special - Dj set Antonio Altieri

Loggia Amblingh

Signore Di Graz (mappa): Dj set Claudio

Cantinone e Don Magnifico (mappa): Footlights - Dj set DF

Piazzale Histonium

Area ristoro (mappa) - Dj set