E' fissata per stamani, in Tribunale a Vasto, l'udienza per la sparatoria avvenuta sette anni fa all'interno del Reef, un negozio di acquari di corso Mazzini.

Il 16 ottobre 2007 una persona entrò nell'esercizio commerciale e fece fuoco con una pistola, ferendo due persone.

I due imputati sono Fabio Martusciello, 31 anni, e Lorenzo Cozzolino, 45 anni, entrambi originari di Napoli e residenti a Gissi. Secondo l'accusa, il primo sarebbe l'esecutore materiale, il secondo il mandante. Entrambi respingono le accuse.