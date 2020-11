Da settembre 2013, dopo anni di graduatorie, a Domenico Cobea è stato assegnato un alloggio popolare a Vasto. L’abitazione al momento della consegna era occupata abusivamente.

Dopo mesi di battaglie, grazie anche al supporto di Marco Di Michele Marisi, responsabile di Giovani In Movimento e dell'avvocato Nico Tariddi, Domenico ha ottenuto la sua abitazione.

"Ho condotto questa battaglia in silenzio - spiega Di Michele Marisi - senza clamore, per mesi. Non mi interessava “farmi pubblicità” su quella che fino a ieri era una sciagura, ma solo ottenere il risultato. Domenico ha finalmente l’abitazione di cui è assegnatario da settembre 2013, ma della quale solo oggi ha avuto le chiavi. Grazie anche all'avvocato Nico Tariddi, che si è messo a disposizione gratuitamente per alcune pratiche, ed a tutti quelli che hanno in qualche modo contribuito alla causa. La notizia è questa, ma anche che un italiano ha un alloggio popolare, in una città e in un Paese nei quali sembra che gli stranieri e i rom abbiano la precedenza su tutto e tutti. Domenico ha voluto che comunicassi la lieta novella, per ringraziarmi di quello che ho fatto finora. Per me, che faccio politica, è stato solo un dovere".

Adesso Domenico ha bisogno di una mano per arredare casa, chiunque avesse qualche mobile vecchio o un lavoro da offrirgli, può contattarlo al 347.2367234.

Intervista video da Vastonewsradio.