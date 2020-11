Applausi a scena aperta per gli oltre 150 musicisti europei che ieri, presso il palasport di San Salvo Marina, hanno dato vita al concerto conclusivo dell'esperienza vissuta a San Salvo con il Festival alternativo sull'uso sociale delle arti, promosso dalle associazioni Dum Tek e Musica in...crescendo, in collaborazione con l'amministrazione comunale. Ai giovani di Vasto e San Salvo si sono uniti quelli dell'associazione Cefamc Centro studi musicali di Marianka, nei pressi di Bratislava, in Slovacchia, di Wow go Centro giovanile di Amsterdam dall’Olanda e l’Orchestra giovanile della Contea di Wexford nei pressi di Dublino in Irlanda. E poi gli sutdenti dei conservatori di Foggia, Potenza, Trento e Roma. A dirigergli, non senza emozione, il maetro Simone Genuini, che negli scorsi giorni ha plasmato questa orchestra da oltre 150 elementi con tante prove presso i locali messi a disposizione dalla Denso.

Provenienze e culture e diverse si sono miscelate alla perfezione attraverso il potere comunicativo di quel linguaggio universale che è la musica. Un'ora e mezza di concerto, con tanti bis richiesti dal pubblico, tra musiche celebri e anche una scritta appositamente per questo appuntamento da un giovane musicista irlandese. "È stato il frutto del lavoro di tante persone per un evento che non ha precedenti", hanno commentato gli organizzatori di questo progetto. Al termine del concerto il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca ha voluto esprimere la soddisfazione di tutta la città per quanto realizzato. "Abbiamo dimostrato di essere accoglienti, ospitando questi nostri amici europei". Anche i rappresentanti delle tre nazioni, nel ricevere i doni in ricordo di questo progetto, hanno sottolineato la positività di questi giorni trascorsi a San Salvo nel segno della musica e dell'integrazione, in cui tante realtà del territorio si sono impegnate a fondo per poter regalare ai ragazzi un'esperienza unica.

Nel video alcuni brani del concerto dell'orchestra dei giovani musicisti europei.