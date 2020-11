Dopo il successo della prima edizione, con 16 coppie pronte a sfidarsi sulla sabbia, torna nel fine settimana l'appuntamento con il divertente torneo Moglie e buoi, "l'unico torneo per le coppie di fatto", come spiegano gli organizzatori Andrea e Stefano. Il torneo sabato 19 e domenica 20 luglio sui campi del Lido Fernando. Requisito fondamentale per potersi iscrivere è quello che "le coppie siano composte esclusivamente da moglie-marito o ragazzo-ragazza".

Regole

Almeno un partecipante over 30

Massimo un tesserto Fipav per coppia

Ogni match da un solo set a 25 punti

Battuta solo dal basso



Iscrizioni 20 euro a coppia

Premi e canotta per tutti i partecipanti

Rtrovo sabato 19 ore 14.30 presso i campi del Lido Fernando



Info e iscrizioni

Andrea 349.7596653

Stefano 347.7652465