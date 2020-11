Nella splendida cornice della spiaggia di Vasto Marina si è svolta la 5ª tappa del circuito Beach Volley Libertas cup Abruzzo, con un attento pubblico che ha assistito alla manifestazione. Dopo le fasi eliminatorie sono risultati vincitori Andrea Zurini e Daniele Gambarelli, vittoriosi su Lorenzo Piazza e Michele Simoni. Terzi classificati Nicola Amorico e Andrea Galliani.

A premiare i primi classificati è stata Letizia Daniele, dirigente scolastico del polo liceale "Pantini-Pudente", che ha assistito entusiasta al torneo. Dalla dirigente belle parole sullo sporto e in particolare sul beach volley, protagonista dell'estate sulle spiagge. "In quest'epoca, caratterizzata da emergenza educativa, nella quale i giovani sono vittime di profonde crisi esistenziali e valoriali, additare le qualità necessarie per svolgere attività sportive può essere pedagogicamente risolutivo - ha commentato Letizia Daniele al termine della premiazione -. I valori della lealtà, della resistenza psicofisica; della necessaria competizione unita a relazionalità e comunicazione , possono essere riproposti e valorizzati dall'attività sportiva e, ovviamente, anche dalla pratica della pallavolo su spiaggia".

Manifestazioni come quelle che ogni settimana si svolgono sui tanti campi allestiti sulla spiaggia vastese diventano anche uno strumento di promozione. "Il beach volley a Vasto - aggiunge la dirigente del Pantini-Pudente - contribuisce anche ad esaltare e a diffondere il culto per la bellezza della nostra città".