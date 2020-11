Ennesimo incidente sulla provinciale 181, che collega le città di Vasto e San Salvo. Qualche minuto prima delle 9, la Fiat Punto guidata da una donna sansalvese, improvvisamente ha perso aderenza con l'asfalto in prossimità di una curva, in un punto dove già in passato si sono verificati numerosi incidenti.

Senza che la conducente potesse fare nulla la vettura ha prima impattato contro il guard rail per poi girarsi e finire la sua corsa fuori strada, fermandosi tra la vegetazione e sopra la barriera di protezione. La donna, molto dolorante ad una spalla, è stata trasportata in ambulanza al San Pio da Pietrelcina per gli accertamenti del caso. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco della compagnia di Vasto, per permettere il recupero della vettura la cui parte frontale è stata pesantemente danneggiata nell'impatto.