Un altro incidente si è verificato questa mattina intorno alle 10.00 sulla statale 16, nei pressi di località Zimarino, all'incrocio con contrada San Lorenzo, un punto tristemente famoso per episodi di questo genere.

Coinvolte nello scontro due autovetture, una Bmw e una Citroen. Due i feriti, che non sono in gravi condizioni.

Sul posto è intervenuta la polizia municipale per i rilievi del caso. Lunghe le code che si sono formate nel tratto di strada in questione. Il traffico è rimasto bloccato per circa un'ora per rimuovere le vetture. Intervenuta anche L'Anas per la pulizia dei liquidi oleosi e dei vari detriti.

Al termine delle operazioni la viabilità è tornata alla normalità.