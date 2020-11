Cambio di data per il concerto della Corale di Musica leggera Warm Up previsto per questa sera alla rotonda di via Dalmazia. "Le previsioni meteo sono sfavorevoli - spiega Sandro Bronzo, direttore del coro - e così abbiamo rinviato al prossimo 18 luglio, sempre a Vasto Marina". Per il sodalizio vastese, che riunisce persone di tutte le età con la passione per il canto, già in calendario altre date:

31 Luglio: Petacciato