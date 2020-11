Nel 1° Vasteggiando Beach Tennis Challenge – Trofeo WEM –, svoltosi gli scorsi 12 e 13 luglio, ha vinto lo sport vissuto con gioia e lealtà. Buono il riscontro dei partecipanti che si sono confrontati prima in gironi all’italiana e poi in scontri diretti per accedere alla finale. Il torneo ha consentito alle coppie di acquisire punti per accedere al master finale in programma il 2 e 3 agosto 2014.

Ha avuto la meglio, nella competizione del misto, la coppia Ilario Corbo e Federica Bocaletto, atleti vastesi, seconda classificata la coppia formata da Andrea Pini e Alessia Lattanzio, rivelazione della prima edizione.

Nella competizione maschile esce vincitore la coppia termolese formata da Stefano La Barbera e Michele Zalateo, dopo una partita spettacolare, molto equilibrata e combattuta contro la coppia sansalvese formata da Levantino Paravia e Antonio Bruno.

Gli organizzatori ringraziano lo sponsor Wem, tutti i partecipanti e gli spettatori, e invitano ad iscriversi al prossimo evento previsto per il 19 e 20 Luglio. Su facebook.com/studiowarewemstadium tutte le informazioni utili.