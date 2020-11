Mercoledi 16 luglio alle 22.15 è in programma il concerto degli Eclipse, cover band vastese dei Pink Floyd attiva dal 1996. Appuntamento in via Adriatica 9, nei pressi del portale San Pietro.

Due ore di musica live durante le quali verranno ripercorse le tappe classiche della famosa band inglese entrata nella storia del rock.

I componenti della band sono:

Luigi Mariotti, chitarra

Alessandro Mariotti, basso

Giovanni Tabilio, tastiere e programmazioni

Emanuele Perrina, batteria

Francesco Marchesani, voce e chitarra