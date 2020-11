Dagli archivi dell'architetto Francescopaolo D'Adamo escono fuori sempre "reperti" interessanti. In questi giorni, grazie alla collaborazione di Antonello Lonzi, ha pubblicato sul suo canale Youtube due filmati relativi alla trasmissione Domenica In, condotta da Pippo Baudo, che, nel 1991, vide alcuni rappresentanti della città di Vasto presenti in studio. È mister Lucio Rullo a raccontare delle imprese calcistiche di quella che fu una "mitica" squadra, sempre vincente nel campionato di serie C. Poi spazio alle giocatrici, che misero in mostra abilità tecniche non d poco. In questo momento di amarcord c'è anche una simpatica ulteriore curiosità. Il portiere Luana Pavan qualche settimana fa, in occasione del memorial Pietropaolo, è tornato a vestire dopo diversi anni la maglia biancorossa.