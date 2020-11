Si è disputata nel fine settimana la seconda tappa del girone A della Serie A Enel di beach soccer a Marina di Pisa dove la Happy Car Sambenedettese beach soccer di Giuseppe Soria cercava punti per qualificarsi alla final eight di Catania.

In squadra con il vastese, oltre al fisioterapista Manolo Monopoli, Bruno Novo, Comello, Carotenuto, Jordan, Juninho, Pastore, Leghissa, Palma, Addarii, Bruno Novo, Marazza e Di Maio.

Nella prima gara contro il Livorno è arrivata una vittoria di misura per 5-4, a sei secondi dal termine dei supplementari, che è valsa due punti. Due le reti di Soria. Domenica invece contro il Lamezia fanalino di coda è stata goleada: 6-0 con un gol del pivot vastese che sale a quota 5 nella classifica dei cannonieri della manifestazione.

Nel prossimo fine settimana a Vareggio impegno contro Milano, Terracina e i padroni di casa, la Samb è in piena corsa per la final eight di Catania.

La Sambenedettese è inserita nel Girone A con altre 7 squadre del centro-nord: Anxur Trenza, Barletta, Lamezia Terme, Livorno, Milano, Pisa, Viareggio. Le prime 4 del girone accedono alle fasi finali in programma a Catania dal 31 luglio al 3 agosto.

La classifica del girone A dopo quattro giornate.

Anxur Trenza 9

Viareggio 9

Pisa 8

Happy Car Sambenedettese 8

Barletta 6

Milano 5

Lamezia Terme 0

Livorno 0

La classifica del girone B

Domusbet Catania 12

Terracina 12

Canalicchio CT 9

Ecosistem Panarea Cz 6

Catanzaro 3

Pasta Reggia Hermes Casagiove 3

Catanese 3

Villafranca 0

I prossimi appuntamenti della Serie A Enel di beach soccer.

18-20 luglio: 3° tappa girone A - Viareggio (Lu)

25-27 luglio: 3° tappa girone B - Montalto di Castro (Vt)

31 luglio-3 agosto: Supercoppa e finali - Catania