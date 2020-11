Attimi di concitazione nel tardo pomeriggio in via Igino Raimondi a Monteodorisio. Una donna, che vive nello stabile a due piani all'angolo della strada, dopo aver salito la prima rampa di scale che conduce al suo appartamento, si è accorta che la casa era invasa da un denso fumo. Subito ha chiesto aiuto ai familiari, che hanno a loro volta richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. La squadra ha impiegato pochi minuti a raggiungere Monteodorisio mettendosi al lavoro per spegnere il rogo. Sono state aperte finestre e balconi per far uscire il fumo che aveva invaso i due piani dello stabile, mentre con la lancia antincendio venivano spente le fiamme nella zona della cucina.

Le fiamme erano partite dalla lavastoviglie, probabilmente a causa di un cortocircuito . In un primo momento si pensava potesse essere stato un fulmine a colpire l'elettrodomestico. Al termine delle operazioni di spegnimento è stata utilizzata anche una ventola per far uscire il fumo dall'appartamento, che si presentava con le pareti parzialmente annerite. Il tempestivo intervento dei pompieri ha evitato che il rogo si propagasse anche alla cucina e al resto della casa. Molte persone hanno raggiunto l'abitazione, allarmate dal fumo e dalla presenza dei vigili del fuoco.