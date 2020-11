Si discuterà dell'inchiesta che coinvolge quattro vigili e del futuro assesso del Comando di polizia municipale nel Consiglio comunale di San Salvo, chiamato a riunirsi domani in prima convocazione e dopodomani in seconda.

La discussione sulla vicenda riguardante la polizia municipale era stata sollecitata nelle scorse settimane da quattro consiglieri comunali di centrosinistra: Domenico Di Stefano, Gabriele Marchese, Angelo Angelucci e Nicola Sannino.

L'inchiesta giudiziaria in corso "ha scosso la città e, quindi - ha affermato Marchese - è necessario fare in modo che i cittadini riacquistino fiducia nei confronti della polizia municipale. Noi non puntiamo il dito contro nessuno, aspettiamo gli esiti delle indagini e non abbiamo intenzione di interferire con l'azione giudiziaria in corso. Ma è necessario ridare testa e organizzazione alla polizia municipale di San Salvo. Lo abbiamo chiesto prima con una lettera, ora con una formale richiesta di convocazione del Consiglio comunale. Bisogna nominare un comandante in pianta stabile, perché ne abbiamo attualmente uno precario, il cui incarico viene rinnovato di tre mesi in tre mesi. Decida il sindaco chi debba ricoprire questo ruolo, può andar bene anche il comandante attuale", Saverio Di Fiore, "purché - precisa Marchese - si restituisca un'organizzazione alla polizia municipale.

Il comunicato - "Il presidente del Consiglio comunale di San Salvo, Eugenio Spadano, ha convocato la riunione del Consiglio comunale per martedì 15 luglio 2014 alle ore 9.30 in prima convocazione e per giovedì 17 luglio 2014 alla stessa ora in seconda convocazione". Lo annuncia l'ufficio stampa del Comune di San Salvo

"Otto gli argomenti che saranno trattati nel corso della seduta:

Art. 64 Regolamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari - Approvazione verbali sedute precedenti Interpellanze e mozioni Richiesta convocazione Consiglio Comunale per trattazione proposta di deliberazione : Polizia Locale. Provvedimenti Ratifica delibere variazioni al bilancio - G.M. n.134 del 06/06/2014 - G.M. n.141 del 20/06/2014 - G.M. n.148 del 27/06/2014 “Variazioni al bilancio di previsione 2014/2016” L.R. 16/02/2005 n. 10 e successive modificazioni : Provvedimenti Piano di gestione SIC 109. Provvedimenti Regolamento Comunale per l’attività di autonoleggio con conducente – Adeguamento

La seduta verrà trasmessa in diretta streaming collegandosi al sito www.comune.sansalvo.gov.it".