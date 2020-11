Dopo due stagioni il giovane centrocampista vastese Cristian Stivaletta, classe 95, saluta il Vasto Marina e lo fa con una lettera aperta che riportiamo integralmente.

Dopo aver collezionato molte presenze in prima squadra in Eccellenza e aver vinto due titoli regionali nel campionato juniores d'elite, il suo futuro sarà altrove, molto probabilmente in un club di Serie D.

Stivaletta, scuola Virtus Vasto, è uno dei migliori talenti del nostro territorio, è arrivato al Vasto Marina due anni fa, dopo un'esperienza di una stagione negli allievi nazionali della Virtus Lanciano. Al termine della stagione 2013/14 ha vinto, precedendo 190 giocatori, il Trofeo Giovane Promessa, riservato al miglior giovane del campionato di Eccellenza abruzzese.

Di seguito il testo della lettera.

"Sono stati anni davvero unici, indimenticabili. Anni che hanno segnato la mia vita. E’ stato bello sentire l’amore ed il calore da parte di tutti voi, Amici del Vasto Marina… è stato qualcosa di incredibile. Tutto è stato contraddistinto da passione e sentimenti comuni, è stata una strada che abbiamo percorso insieme, mano per la mano.

Oggi ho terminato la mia avventura nel Vasto Marina, spero di essere maturato come giocatore, ma soprattutto come Uomo grazie all’esempio di tutti Voi. Sono cresciuto superando me stesso, cercando di superare nuove sfide, a livelli sempre più alti, che il mondo del calcio, spero, mi offrirà. Abbiamo sempre creduto l’ uno nell’altro…abbiamo riso, pianto, sofferto e goduto e, insieme, ce l’abbiamo fatta a raggiungere gli obiettivi con la Prima squadra ed i titoli di Juniores d’Elite! Questi per me sono stati anni davvero belli!

Gli addii non sono mai facili e in questo caso il mio è ancora più difficile e doloroso, perché Voi mi avete fatto sentire come uno di Famiglia. Ringrazio il presidente Pino Travaglini per tutto ciò che mi ha insegnato; Massimiliano Baccalà per la sua simpatia che è riuscito a trasmettere; Pierpaolo Tognoni per l’esempio di grande serietà e vicinanza; tutta la Dirigenza, dal magazziniere al mister! Sono felice per quello che è stato e spero di avervi regalato anche io qualcosa di importante.

Nel calcio, come nella vita, non sai mai il destino cosa ti riserverà… La porta di un possibile ritorno resterà per me sempre aperta e, se non come calciatore, tornerò di nuovo per ricordare tanti momenti di felicità e gioia. Ora spetterà al mio procuratore, l’avvocato Carlo Della Penna, trovare altre squadre di livello maggiore per avere l’opportunità di dimostrare le mie qualità! Spero con tutto il cuore di riuscirci!

Grazie di cuore!"





Cristian Stivaletta