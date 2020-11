Catena e lucchetto dal 9 luglio scorso: in piena estate, a Vasto Marina, è chiuso il parcheggio coperto di via Martiri Istriani. Lavori di messa in sicurezza: così i cartelli apposti sul cancello e sul muro laterale che delimita la discesa d'ingresso motivano l'indisponibilità dei posti auto sotterranei.

Nel fine settimana la cosa non è passata inosservata agli automobilisti, che storcono il naso: era proprio necessario aspettare metà luglio, nel cuore della stagione balneare?

"Gli interventi, finalizzati a ottemperare alle normative antincendio - spiega Nicola Tiberio, assessore comunale al Patrimonio - si sono resi necessari a seguito delle prescrizioni dei vigili del fuoco e riguardano non solo la struttura sotterranea, ma anche il resto del condominio".

Con l'ordinanza numero 333 del 7 luglio scorso, il dirigente del settore Polizia municipale, Vincenzo Marcello, dispone "il divieto di transito e sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli presenti all'interno" dal "9 luglio 2014 fino a cessate esigenze lavorative".

Acquistati nel 1999 dal Comune per un miliardo e 200 milioni di lire, i locali interrati, in grado di assicurare 160 posti auto, sono rimasti deserti per anni. Solo nelle ultime stagioni estive e, in particolare, in concomitanta con eventi che hanno richiamato migliaia di persone sulla riviera, hanno fatto registrare un incremento dell'utenza, che ha superato la diffidenza a lasciare l'auto in una struttura incustodita e seminascosta.