Ore 20,15 - Il ferito, un rumeno tra i 45 e i 50 anni, non è in gravi condizioni. All'arrivo dei soccorritori, l'uomo era in stato confusionale, non ricordava nulla dell'accaduto, né dove si trovasse. In base a una prima ricostruzione della dinamica, sarebbe stato lui, in sella a uno scooter, a tamponare l'auto che lo precedeva.

Ore 18,15 - Un grave incidente si è verificato oggi pomeriggio, attorno alle 18, in località Incoronata, alla periferia settentrionale di Vasto.

In base alle prime informazioni fornite dalla polizia municipale, si sono scontrate violentemente un'auto e una moto. In sella a quest'ultima c'era un uomo che, nello scontro, ha avuto la peggio. Era in stato confusionale, quando è stato soccorso. Chiesto l'intervento dell'eliambulanza che è atterrata proprio di fronte al tratto di strada dove c'è stato lo scontro.

L'incidente è avvenuto più o meno nel punto in cui, in passato, si verificò un altro tremendo impatto, che fu fatale per un giovane vastese.

Il traffico è tornato alla normalità dopo essere stato bloccato per vari minuti: sull'asse corso Mazzini-via Incoronata si era creata, per il tempo necessario ai soccorsi, una coda di oltre un chilometro a partire dal complesso residenziale Due Pini.