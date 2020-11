La scena è sempre la stessa: appena vedono le forze dell'ordine, gli abusivi scappano in spiaggia, aspettano la fine del pattugliamento e poi tornano a piazzare la loro mercanzia sul lungomare. A Vasto Marina ormai è l'ennesima replica di un film già visto. E' accaduto anche in questo fine settimana.

I commercianti regolari, in particolare quelli del mercatino di lungomare Duca degli Abruzzi, sono esasperati. Da anni chiedono che la riviera venga costantemente presidiata nelle serate estive e tolleranza zero nei confronti degli irregolari, "che non pagano le tasse come, invece, noi facciamo regolarmente. Le merci vendute abusivamente vanno subito sequestrate per evitare il ripetersi della concorrenza sleale e i clandestini devono essere espulsi".

Isola pedonale - Venerdì 12 luglio ha debuttato l'isola pedonale nel centro di Vasto Marina. In assenza di accordo col personale di polizia municipale, in stato di agitazione da maggio, è stata la Protezione civile di Vasto a presidiare le transenne in via Zara e viale Dalmazia per evitare che automobilisti indisciplinati violassero l'area pedonale.

Per il turno di notte dei vigili urbani bisognerà attendere gli esiti del nuovo vertice a Chieti, dove il prefetto, Fulvio Rocco de Marinis, cercherà una mediazione tra l'amministrazione comunale di Vasto e il Diccap, il sindacato autonomo di polizia municipale.