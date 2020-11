Con la presentazione ufficiale delle canotte di gioco, modello Real Madrid per “La Dècima” Champions, è stata definita la location di gioco della Libertas Cup 2014: Vasto Marina, presso i complessi balneari Sabbia d’Oro e Zio Fiore (riconosciuti Centri Sportivi Libertas per il Beach Volley in Abruzzo).

Organizzazione impeccabile, come da 10 anni, del Centro Nazionale Sportivo Libertas (Eps CONI), quest’anno in collaborazione con il Centro Regionale Sportivo Libertas del Molise, del Centro Provinciale Sportivo Libertas di Chieti, dell’Asd Amorosi Volley (Scuola di beach volley Libertas) e dell’Asd Libertas BVC Termoli (promoter degli ultimi 9 anni). Per “La Decima” edizione il Dipartimento Nazionale di Beach Volley Libertas è impegnato direttamente sull’area di gara in modo da prestare attenzione ad ogni aspetto dell’evento.

Numerosissime la coppie provenienti da buona parte d’Italia che parteciperanno all’edizione più spettacolare di sempre. Come da tradizione i tabelloni saranno due: maschile e femminile, ed esclusivamente 2x2. Ogni partecipante vuole entrare negli annali del Campionato Libertas di beach volley, e, sicuramente, numerosi ex atleti, che negli anni hanno dato spettacolo nelle tappe Libertas, passeranno ed osserveranno i nuovi talenti.

La promozione del beach volley con il Centro Nazionale Sportivo Libertas non è solo attività agonistica, ma anche Scuola di beach volley per tutti, anche amatori e bambini, per questo, tutto lo staff Libertas sarà a disposizione di atleti, dirigenti, genitori, amatori per tutta la competizione.

Il Centro Nazionale Sportivo Libertas, con i propri dirigenti nazionali presenti all’evento, premierà come da tradizione con il premio MVP il miglior atleta del tabellone maschile e femminile, osservando anche il fair-play di ogni partecipante alla kermesse.

Per ogni ulteriore informazione sull’evento è possibile contattare il comitato organizzatore a mezzo e-mail: libertas.sport@yahoo.com.