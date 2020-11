Arriva nell'ultima giornata a Bibione la seconda vittoria della Vastese al super Eight Beach soccer Tournament, campionato di calcio su sabbia targato Stanleybet organizzato da Officina Italiana. Gli abruzzesi vincono per 3-2 ai rigori contro Bergamo nello scontro diretto di bassa classifica, e si portano a 5 punti, alla pari con Soverato.

Da incorniciare la prova dei rispettivi portiere: Trilli per i bergamaschi, Raspa e Mainardi per la Vastese, sono decisivi in quasi tutte le occasioni da gol. I due portieri abruzzesi neutralizzano un rigore ciascuno, dall'altra parte del campo Trilli alza il muro nel momento di maggiore difficoltà dei suoi.

I tempi regolamentari si erano chiusi sull'1-1, con gol di Chirila (poi fuori per infortunio) e Cesario; nella sequenza di rigori è stato invece fatale per Bergamo l'errore di Arici. Tutte e due le squadre aspettano ora la terza tappa in programma a Santa Maria di Castellabate, la prossima settimana

Men of the match Stanleybet: Trilli, Mainardi e Raspa.

Vastese Bergamo 1-1 (3-2 dopo rigori)

Primo tempo

8' Chirila (B)

Secondo tempo

7' Cesario (V)

Terzo tempo

//

Extratime

//

Rigori

Sciglitano (B) gol

Muratore (V) gol

Arici (B) fuori

Cesario (V) gol

Ammoniti

Vino (V)

Tutte le partite sono anche diretta streaming, sul sito www.super8beachsoccer.tv

Il riepilogo della seconda tappa. La Roma sale in testa al Super Eight Beach soccer Tournament- campionato di calcio su sabbia targato Stanleybet organizzato da Officina Italiana - dopo aver battuto per 7-5 i Cavalieri del Mare nella sfida al vertice del torneo. I giallorossi sono ora a 14 punti alla pari con i viareggini, grazie alla partita da fenomeno di Juninho Albuquerque, fino a questo momento trascinatore dei suoi. Il brasiliano imperversa anche nell'ultima giornata della terza tappa, a Bibione: segna quattro gol e sale in cima alla classifica cannonieri, con 11 reti, superando Ietri e Strocchi con tanto di applausi da parte di pubblico e avversari. Bene anche il capitano Pasquale Carotenuto, sempre più ai suoi livelli dopo l'infortunio che lo ha tenuto fuori nella prima tappa. Per lui una tripletta (compresa una rovesciata, la sua specialità).

È una Lazio da 10, proprio come i gol che rifila all'Udinese nel day 3 del Super Eight Beach soccer Tournament. I biancocelesti (10-3 il risultato finale) chiudono a punteggio pieno la seconda tappa, si portano a 12 punti in classifica.

Seconda vittoria per il Soverato. I calabresi riescono finalmente a concretizzare grinta e determinazione e strappano il 5-4 contro il lanciatissimo team Romagna. Protagonisti della vittoria il capitano Parentela, autore di una doppietta (e del gol decisivo) e di Marco Palumbo, man of the match a segno tre volte.

L'Ariminum prende il volo, il Genova crolla. I riminesi, alla seconda vittoria nel torneo, partono a razzo e dilagano nel giro di 180 secondi. I liguri provano a ridurre lo svantaggio, ma soltanto allo scadere Brema trova il gol del 5-2 finale. L'Ariminum sale a 5 punti in classifica, il Genova rimane a 8 in attesa della prossima tappa.

Arriva nell'ultima giornata a Bibione la quinta sconfitta di Bergamo.I giallorossi vanno ko per 2-3 ai rigori contro la Vastese nello scontro diretto di bassa classifica, e rimangono in coda a 3 punti, mentre gli abruzzesi si portano a 5 punti, alla pari con Soverato.

Il super Eight Beach Soccer torna la prossima settimana (18 – 20 luglio) per la terza tappa di Santa Maria di Castellabate.

La classifica

Cavalieri DM 14

Roma 14

Lazio 12

Romagna 9

Udinese 9

Genova 8

Ariminum 5

Vastese 5

Soverato 5

Bergamo 3