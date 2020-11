Terza medaglia europea per Nicolangelo Di Fabio. Il 18enne nuotatore azzurro conquista l'argento nei 200 stile libero, ad un soffio dal primo posto conquistato dall'olandese Kyle Stolk. Nella finale Di Fabio è partito tranquillo, 4° nei primi 50, addirittura sesto ai 100. Poi è iniziata la sua grande rimonta, con un testa a testa negli ultimi metri che lo ha visto "toccare" per secondo. Al terzo posto il russo Anton Skudnov. Dopo la medaglia di bronzo con la staffetta 4x100 e quella d'argento con la staffetta 4x200 il campioncino cupellese centra così anche un successo individuale, confermandosi come uno dei giovani più promettenti nel panorama del nuoto tricolore.

Con questa medaglia Di Fabio contribuisce ad arricchire il bottino azzurro in questa spedizione a Dordrecht di cui ha fatto parte anche il professor Domenico D'Adamo, suo allenatore a Vasto e ormai presenza fissa nel team della nazionale. Il portacolori del Team Nuoto Sport Management ora avrà un mese di allenamenti per prepararsi all'altro importante appuntamento della stagione, le Olimpiadi giovanili che si svolgeranno dal 17 al 22 agosto a Nanchino, in Cina. Di Fabio è uno degli otto atleti, 4 ragazzi e 4 ragazze, che Walter Bolognani porterà in Asia per la competizione olimpica.