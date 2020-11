È una delle squadre più battagliere del Super Eight Beach soccer Tournament, ma non è abbastanza per la Vastese, che inciampa in un'altra sconfitta nel day 2 della seconda tappa del campionato di calcio su sabbia targato Stanleybet organizzato da Officina Italiana, a Bibione. In un pomeriggio pieno di nubi, gli abruzzesi perdono per 4-5 contro il Genova, nella partita più equilibrata di giornata.

Ancora una volta decisivo il portiere ligure così come le doppiette di Cappannelli e Ramenghi. Il match si era messo subito bene per il Genova, tanto che alla metà del secondo tempo conduceva per 4-1; la Vastese ha poi imboccato la via di una rimonta da incorniciare, frutto della grinta, della compattezza di squadra e dai gol di Napolitano, Luongo e Cesario, che hanno fatto seguito alla rete di Muratore in avvio di partita. Sul più bello, proprio all'ultimo minuto, i biancorossi hanno trovato il guizzo decisivo, di Cappannelli, che fa volare i liguri a 8 punti, alle spalle di Udinese e Lazio. La Vastese, invece, rimane a 3 punti.

Man of the Match Stanleybet – Marco Cappannelli

Vastese-Genova

Primo tempo

2' Muratore (V)

3' Cappannelli (G)

6' Ramenghi (G)

8' Brema (G)

Secondo tempo

6' Ramenghi (G)

7' Napolitano (V)

Terzo tempo

10' Luongo (V)

11' Cesario (V)

12' Cappannelli (G)

Ammoniti

Cappannelli (G)

Cesario (V)

Tutte le partite sono anche diretta streaming, sul sito www.super8beachsoccertournament.tv