Miglior prestazione di sempre in MotoGp, ancora una volta primo dei piloti Ducati. Andrea Iannone, nel gran premio del Sachsenring, ribadisce a tutti la sua classe. Nella prossima stagione per lui una moto ufficiale sarà d'obbligo. Tifosi e addetti ai lavori sperano di poterlo vedere al più presto nelle condizioni di poter duellare ad armi pari con i piloti che oggi guidano il motomondiale e con cui, quando è stato possibile, ha dimostrato di potersela giocoare.

La cronaca. Gran premio di Germania che regala emozioni sin da prima della partenza. I piloti delle prime file si schierano tutti con le gomme da bagnato, dopo l’abbondante pioggia caduta, tranne Bradl, che sceglie le slick. Ma, nel giro di ricognizione, tutti si rendono conto che con il cessare della pioggia la pista si sta asciugando e allora tutti nei box per prendere la moto con le gomme da asciutto. Si assiste così ad una surreale partenza, con Bradl da solo in griglia (tranne i piloti nelle retrovie) e il gruppo a conquistarsi un posto al sole sulla linea dei box. Brad si lancia in fuga, ma ci vogliono pochi giri perché il fenomeno Marquez gli arrivi addosso insieme a Pedrosa. Una curva dopo l’altra, nonostante qualche punto della pista non perfettamente asciutto e il cielo minaccioso, il gruppo torna alla sua dimensione abituale, con Bradl che viene superato da tutti e il trio spagnolo che si piazza al comando della gara. Va forte Andrea Iannone, tra i più veloci in pista, fino ad arrivare alla quinta posizione alle spalle di Valentino Rossi.

A 13 dalla fine, però, inizia ad aumentare il distacco del pilota vastese dal Dottore, con qualche giro su tempi alti da parte del pilota Ducati Pramac. Quando mancano 9 giri alla fine Iannone riesce a tornare su buone prestazioni, cercando di respingere l’arrivo di un arrembante Aleix Espargaro. Con il quarto posto di Rossi ormai lontano Iannone negli ultimi giri riesce a mantenere un buon passo. Più dietro Pol Espargaro supera i due ducatisti ufficiali Dovizioso e Crutchlow, mettendosi a caccia del fratello Aleix (sesto). Il primo a passare sul traguardo, preciso come un orologio svizzero, è Marc Marquez, che infila la nona vittoria consecutiva davanti a Pedrosa e Lorenzo. Iannone taglia il traguardo quinto, miglior prestazione di sempre in MotoGp, primo delle Ducati.

Dopo questa buona prestazione al Sachsenrig Iannone sarà, insieme ai suoi colleghi, protagonista al World Ducati Week 2014. Dal 18 al 20 luglio, al Circuito di Misano “Marco Simoncelli”, tanti appuntamenti dedicati agli amanti delle rosse di Borgo Panigale. Centinaia i motociclisti che arriveranno da ogni parte del mondo per vivere tante emozioni. I piloti Ducati del presente e del passato daranno spettacolo con la gara di accelerazione.

L'ordine d'arrivo: Marquez, Pedrosa, Lorenzo, Rossi, Iannone, A.Espargaro, P.Espargaro, Dovizioso, Bautista, Crutchlow, Redding, Aoyama, Abraham