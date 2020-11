Hanno fatto in tempo a ritirare le reti prima che sulla spiaggia di Vasto Marina si abbattesse il temporale. Questa mattina, nella zona del pontile, è andata in scena l'ottava edizione della rievocazione storica della Sciabica, l'antico metodo di pesca. Una manifestazione nata dall'idea dell'ex assessore alla cultura di Vasto, Francescopaolo D'Adamo, e brillantemente condotta dal cavalier Mario Pollutri, presidente della locale sezione Anmi. Tanti gli "sciabicari" che si sono dati da fare per posare la rete in acqua e poi ritirarla. E tanti i vastesi e i turisti che, nonostante la mattinata di tempo non favorevole, hanno assistito alla rievocazione. Il prossimo appuntamento si svolgerà a metà agosto.